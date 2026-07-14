В Перми путепровод у «Мориона» откроют осенью

— Путепровод — шестиполосный, когда мы откроем одну половину, ее ширины будет достаточно для того, чтобы обеспечить движение по четырем полосам, по две в каждую сторону, — говорит Сергей Вешняков. — Пролетное строение на первой половине собрано уже полностью, идет заливка бетонной плиты, строятся подходы к путепроводу. Также параллельно мостовики собирают вторую половину моста. Так что осенью откроем одну половину, а остальное достроим в 2027 году.