Минпросвещения разъяснило, когда школа может отказать в приёме в 10-й класс

В министерстве подчеркнули, что в этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. В Минпросвещения уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.