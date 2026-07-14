Врач Николаев назвал признаки энтеровируса у детей

Когда речь заходит об энтеровирусе, практически всегда всплывают детские лагеря и загородный отдых. Можно подумать, что он представляет собой «детскую болезнь» наподобие кори или ветрянки, однако это не совсем так, объясняет врач. Взрослые тоже болеют, но гораздо реже — и на то есть две причины. Во-первых, взрослое население в большинстве своём уже встречалось с местными штаммами в детстве. Раз вирусы в регионе циркулируют примерно одни и те же, иммунная защита у старшего поколения уже сформирована. Во-вторых, энтеровирус склонен к эпидемическому распространению в организованных коллективах, где контакты плотные, а гигиена — вопрос дисциплины, которая у детей хромает.