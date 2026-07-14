Врач Николаев назвал признаки энтеровируса у детей

Летний зной — не повод считать, что сезон инфекций позади. Пока родители думают, что главная угроза сезона — солнечный удар, врачи мониторят вспышки вируса, который чувствует себя в тепле как рыба в воде. Энтеровирусная инфекция — болезнь летняя, коллективная и крайне изобретательная. Она обожает бассейны и морские курорты, а в наших широтах её излюбленное место — детские лагеря и детские сады. И что ещё хуже, к какому-то конкретному региону инфекция не привязана: вспышки заболеваний среди дошкольников и школьников этим летом уже были зафиксированы в Воркуте, Удмутрии, Екатеринбурге, Новосибирской области и Хабаровском крае.
Как отличить энтеровирус от отравления и простуды, почему взрослые болеют реже, можно ли им заразиться, даже не заходя в воду, и что делать при подозрении на инфекцию, hab.aif.ru рассказал инфекционист Алексей Николаев.
«Исключительно устойчив».
Энтеровирус — это мелкий РНК-содержащий вирус, разновидностей которого насчитывается около двух сотен. Среди них есть и полиовирус, и вирусы Коксаки, и ECHO, и множество других штаммов. Воспалительный процесс, который они запускают в организме, может затронуть практически любую систему — от желудочно-кишечного тракта до мозговых оболочек. В тёплых странах энтеровирусной инфекцией болеют круглогодично, в умеренном климате пик приходится на лето и начало осени.
«Связано это с основным путём передачи — фекально-оральным. Вирус выделяется из организма больного, попадает в окружающую среду и надолго остаётся жизнеспособным в воде. Устойчивость во внешней среде у него исключительно высокая», — отметил доктор.
Дальше — классика: загрязнённая вода, плохо вымытые руки, заглатывание при купании. Так вирус попадает в кишечник, размножается и разносится по всему организму, вызывая самые разные клинические проявления.
Универсальной вакцины от энтеровируса нет и быть не может — именно из-за обилия штаммов. После болезни формируется стойкий иммунитет, но только к конкретной разновидности. Переболев одним штаммом, человек остаётся беззащитным перед остальными.
«Представьте: почти две сотни разновидностей одного вируса циркулируют в природе. Придумать одну прививку против всех них просто невозможно физически», — объяснил Алексей Николаев.
А детская ли болезнь?
Когда речь заходит об энтеровирусе, практически всегда всплывают детские лагеря и загородный отдых. Можно подумать, что он представляет собой «детскую болезнь» наподобие кори или ветрянки, однако это не совсем так, объясняет врач. Взрослые тоже болеют, но гораздо реже — и на то есть две причины. Во-первых, взрослое население в большинстве своём уже встречалось с местными штаммами в детстве. Раз вирусы в регионе циркулируют примерно одни и те же, иммунная защита у старшего поколения уже сформирована. Во-вторых, энтеровирус склонен к эпидемическому распространению в организованных коллективах, где контакты плотные, а гигиена — вопрос дисциплины, которая у детей хромает.
«Дети в садах и лагерях с этой инфекцией ещё не сталкивались, поэтому заболевают сразу по несколько человек, и эта встреча редко проходит для них бессимптомно. Особенно рискованными являются ситуации, когда лагерь расположен у водоёма, не прошедшего санитарное обследование и не разрешённого для купания», — отмечает Алексей Николаев.
Два главных симптома.
Клиническая картина у энтеровирусной инфекции полиморфная, то есть многоликая. Общие инфекционные симптомы — высокая лихорадка, интоксикация, слабость, вялость — те же, что и при ОРВИ, и при отравлении. Во всех нюансах, напоминает собеседник, разбираться должен специалист, но есть ряд особенностей, которые отличают энтеровирус от других летних напастей.
В первую очередь это кожные проявления: довольно часто энтеровирусная инфекция протекает с сыпью. Высыпания могут появляться и в ротовой полости — на слизистой зева, на миндалинах. Для ОРВИ это нехарактерно в принципе.
Бок о бок с высыпаниями идёт кишечный синдром. Рвота, понос, многократный жидкий стул — классика отравлений и кишечных инфекций. При энтеровирусе они тоже случаются, но жидкий стул не такой частый, как при типичной кишечной инфекции. А вот рвота может быть как проявлением общетоксического синдрома на фоне интоксикации, так и признаком куда более жизнеугрожающего состояния — серозно-вирусного менингита, то есть воспаления мозговых оболочек. Для ОРВИ и для обычного отравления рвота центрального генеза нехарактерна, тогда как для энтеровируса серозный менингит — довольно распространённое клиническое проявление.
Энтеровирус коварен ещё и тем, что может затрагивать сердце и сердечно-сосудистую систему. Полиморфная клиническая картина с кожным синдромом и мозговой симптоматикой — основной маркер именно этой инфекции.
Три дня — и всё?
Сроки лечения энтеровирусной инфекции зависят от формы заболевания и состояния организма. Если речь о малой болезни или лихорадочной форме, температура может держаться один-три дня, после чего наступает поправка. В тяжёлых случаях лихорадка затягивается на неделю-полторы. Сроки полного выздоровления тоже плавающие: при лёгких формах — несколько дней, при серьёзных — значительно дольше.
А вот с заразностью история отдельная. Выделять вирус с фекалиями переболевший человек может до четырёх-пяти недель, оставаясь потенциальным источником инфекции.
«Полагать, что через три дня ребёнок уже никого не заразит, было бы ошибкой», — отмечает доктор.
Морская вода не помеха.
Распространено заблуждение, что в солёной воде энтеровирус не выживает. Увы, это не так. Заразиться можно и на море, и значительная часть случаев заражения фиксируется именно на курортах.
«Когда житель российского региона едет, к примеру, в Таиланд, он сталкивается с совершенно иными штаммами, к которым у него нет иммунитета. Локальный иммунитет к своим, местным разновидностям за границей не работает», — подчеркивает Алексей Николаев.
Перед поездкой на отдых врач рекомендует мониторить эпидемиологическую ситуацию в месте прибытия — через сайты Роспотребнадзора и другие источники информации. Также он рекомендует родителям не тешить себя иллюзиями: «Мы поедем на море, но ребёнка в воду пускать не будем». Даже не заходя в воду, ребёнок всё равно может заразиться контактным путём — через игрушки на пляже, через руки, через предметы обихода. Контактно-бытовой путь передачи никто не отменял.
«Люди часто расслабляются на курорте и забывают, что мокрый песок, шезлонги, поручни в бассейне — всё это может стать источником заражения. Ребёнку не обязательно глотать морскую воду, чтобы подхватить вирус», — отметил инфекционист.
Что делать до прихода врача.
Главное — не заниматься самолечением. Назначение препаратов самостоятельно может смазать картину и замаскировать симптомы, из-за чего процесс пойдёт в более тяжёлое русло. При первых признаках болезни — лихорадке, рвоте — нужно приложить все усилия, чтобы показать ребёнка специалисту.
До того момента, как врач осмотрит пациента, основная задача родителей — отпаивание. Ребёнку необходимо давать достаточное количество простой кипячёной тёплой воды. При температуре выше 38,5 градусов допустимо дать жаропонижающее.
«Но если состояние ухудшается — появляются сильные головные боли, нарушение сознания, неукротимая рвота, — ждать приёма в поликлинике нельзя. Нужно вызывать скорую медицинскую помощь и ехать в стационар», — резюмировал Алексей Николаев.
Как ребёнку уберечься от энтеровируса в лагере.
Базовые меры профилактики просты, но требуют жёсткого соблюдения — объяснить их ребёнку нужно до отъезда в организованный коллектив. Врач перечислил три главных правила, которые нужно выполнять, чтобы отдых не закончился поездкой в больницу на обследование.
Первое — купаться только по регламенту. Если в лагере не предусмотрены специально отведённые и проверенные водоёмы, бассейны или пляжи, убегать от вожатых и лезть в воду самостоятельно нельзя. Это вопрос не только инфекционной, но и физической безопасности — можно утонуть, переохладиться, получить травму. Ребёнку нужно чётко сказать: купаться только там и тогда, где и когда разрешили взрослые.
Второе — следить за личными принадлежностями и соблюдать гигиену безо всяких компромиссов. Нельзя пользоваться чужими полотенцами, стаканами, зубными щётками. Нельзя пить из одной бутылки на всех: посуда должна быть только своя. Руки нужно мыть с мылом и как можно чаще: после улицы, перед каждым приёмом пищи и после туалета.
Третье — вовремя подавать сигнал тревоги. Если что-то пошло не так, появилось недомогание, слабость, тошнота — сразу сообщить взрослому. Никакого «полежу в тихий час, само пройдёт».
Если зараза всё же прицепилась и уже развились клинические симптомы, ребёнка нужно изолировать и вести за ним наблюдение — как и за детьми, с которыми он контактировал. По приезде домой изоляция тоже нужна — собственное помещение, отдельное бельё, отдельная посуда. Полностью исключить контакты в семье сложно, но минимизировать их необходимо.