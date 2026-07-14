Глава поселка в Нижегородской области Александр Садовников скончался 13 июля

13 июля не стало главы рабочего поселка Выездное в Нижегородской области Александра Садовникова. Трагической новостью поделился мэр Арзамаса Александр Щелоков.
В своих соцсетях градоначальник написал, что Александр Садовников был для него не просто коллегой, но и товарищем. По его словам, глава Выездного любил свое дело, был надежным и разумным человеком, настоящим профессионалом.
Прощание с Александром Садовниковым пройдет 14 июля в Арзамасе на улице Володарского с 18:00 до 20:00.
Жители Выездного оставляют под постом об уходе главы свои соболезнования.
«Светлая память Александру Николаевичу. Только благодаря его энергии, его не равнодушию, его любви к родному поселку мы живым в таком прекрасном месте! Мы все его будем всегда вспоминать!», — написала местная жительница.
Редакция «Живем в Нижнем» также выражает соболезнования семье и друзьям Александра Садовникова.