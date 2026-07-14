100 млн рублей выделили на содержание понтонного моста в Павлове до 2028

На обслуживание понтонного моста Павлово — Тумботино до середины 2028 года выделят более 100 млн рублей — данные опубликованы на портале госзакупок. Заказчик — Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Бюджет распределён по годам: 2026 год — до 16,1 млн рублей, 2027‑й — до 50,4 млн, 2028‑й — до 33,6 млн. При снижении цены по итогам торгов суммы скорректируют пропорционально. Срок исполнения контракта — до 11 августа 2028 года.
Мост через Оку рассчитан на технику массой до 20 тонн, пешеходов и гужевой транспорт. Работает круглосуточно круглый год, кроме периодов ледохода и ледостава. Длина наплавной части — 323,4 м, ширина проезжей части — 6,84 м; конструкция включает пять участков.
Подрядчик обеспечит эксплуатацию, монтаж и демонтаж моста, регулярные осмотры, охрану, расчистку русла и прибрежной зоны. В план входят испытания грузовыми авто, ежегодное освидетельствование Российским классификационным обществом, ремонт металлоконструкций, замена тросов, кабелей, знаков и спасательного оборудования. Зимой — уборка снега и льда, посыпка песком, контроль состояния льда. В межнавигационный период нужно сохранить конструкции.
Проезд по мосту останется бесплатным. В 2026 году переправу демонтировали в марте для профилактики — она не работала до конца июня, монтаж возобновили 13 июля.
Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия готовит реконструкцию Канавинского моста.