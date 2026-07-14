100 млн рублей выделили на содержание понтонного моста в Павлове до 2028

Мост через Оку рассчитан на технику массой до 20 тонн, пешеходов и гужевой транспорт. Работает круглосуточно круглый год, кроме периодов ледохода и ледостава. Длина наплавной части — 323,4 м, ширина проезжей части — 6,84 м; конструкция включает пять участков.