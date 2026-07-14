В Ростове отключили свет на нескольких улицах из-за сбоев в сети

Первый сбой был зафиксирован в 01:02. Без электроснабжения частично остались потребители в центре города: границах улиц Суворова, Большой Садовой, Университетского переулка, Кировского проспекта и Богатяновского спуска. Время восстановления подачи электричества составляло три часа.