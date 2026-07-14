«Откачивали воду из подвалов»: в Красноярске подвели итоги работы мобильной бригады

В Центральном районе Красноярска подвели итоги работы мобильной бригады за первую половину лета.
После сильных дождей бригада несколько раз помогала горожанам откачивать воду из подвалов, в том числе в частном секторе. В первую очередь рабочие выезжали по обращениям одиноких пожилых жителей. Для таких случаев бригаде купили небольшой насос. Он подходит для устранения локальных подтоплений.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша мобильная бригада была оснащена всем необходимым, от инструментов до транспорта. Конечно, в ее составе не так много человек, поэтому решение глобальных задач все равно остается за городскими службами. Но оперативно реагировать на небольшие, точечные проблемы, это как раз профиль бригады», — сказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Кроме того, за полтора месяца рабочие очистили от мусора 9 тыс. квадратных метров территории. Также они убрали около 100 квадратных метров незаконных граффити, в том числе с рекламой запрещенных сайтов. С опор освещения, ограждений и других объектов сняли 12 незаконных объявлений. А также собрали и вывезли 55 брошенных автомобильных покрышек.