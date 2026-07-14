«Откачивали воду из подвалов»: в Красноярске подвели итоги работы мобильной бригады

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша мобильная бригада была оснащена всем необходимым, от инструментов до транспорта. Конечно, в ее составе не так много человек, поэтому решение глобальных задач все равно остается за городскими службами. Но оперативно реагировать на небольшие, точечные проблемы, это как раз профиль бригады», — сказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.