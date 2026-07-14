По просьбам жителей в Хабаровском крае отремонтируют дорогу к селу Черная Речка

«Старая дорога была в плохом состоянии: ямы, размывы после дождей, ездить было невозможно, особенно в межсезонье. Сейчас видим, как активно идут работы, техника не останавливается. Надеемся, что после завершения ремонта дорога будет ровной и прослужит долго. Для нас это очень важно — и чтобы детей в школу возить, и чтобы в город ездить, и чтобы скорая могла быстро добраться, если понадобится», — поделился житель села Черная Речка Петр Семенов.