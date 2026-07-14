По просьбам жителей в Хабаровском крае отремонтируют дорогу к селу Черная Речка

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет полностью отремонтирована дорога к селу Черная Речка. В прошлом году при поддержке федерального центра обновилось 5 км трассы из 20, в этом году обновление идет на отрезках с 0 по 8 км и с 8 по 15 км. Чтобы закончить их как можно скорее, подрядные организации приступили к работам ещё в середине весны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Ремонт дороги к селу Черная Речка — важный этап в реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Это второй по численности населенный пункт Восточного сельского поселения. Подъезд давно нуждался в ремонте, об этом часто просили жители. В прошлом году завели один отрезок в нацпроект, в этом году — два. В итоге отремонтируем дорогу целиком. Особое внимание уделяем качеству выполняемых работ и соблюдению сроков. Наша задача — создать долговечную, безопасную и удобную транспортную инфраструктуру», — отметили в краевом Минтрансе.
На первом участке дорожники занимаются очисткой кюветов и ресайклингом — снятием верхнего слоя покрытия, который перерабатывается в специальной машине, смешивается с вяжущими материалами и укладывается как укрепляющий слой основания. Применение такой методики дает вторую жизнь асфальту, сокращает финансовые расходы, а также делает дорогу крепче и устойчивей к износу. Готовность первого участка составляет 35%.
На отрезке с 8 по 15 км дорожники уже выполнили комплекс первоочередных мероприятий: восстановили трассу на местности, установили временные дорожные знаки и информационные щиты, ликвидировали пучины, а также провели фрезерование асфальтобетонного покрытия. Специалисты продолжают приводить дорогу в нормативное состояние. Сейчас ведётся расчистка кюветов, выполняется вырубка кустарников и мелколесья, производится установка бортового камня и укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона. Впереди — восстановление системы водоотведения, укладка верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, установка барьерного ограждения и нанесение разметки. Кроме того, в рамках нацпроекта будут обустроены автобусные остановки, что повысит удобство пользования общественным транспортом для местных жителей.
Общий объём финансирования двух участков превышает 600 млн рублей, из которых более 498 млн — выделено из федерального бюджета.
«Старая дорога была в плохом состоянии: ямы, размывы после дождей, ездить было невозможно, особенно в межсезонье. Сейчас видим, как активно идут работы, техника не останавливается. Надеемся, что после завершения ремонта дорога будет ровной и прослужит долго. Для нас это очень важно — и чтобы детей в школу возить, и чтобы в город ездить, и чтобы скорая могла быстро добраться, если понадобится», — поделился житель села Черная Речка Петр Семенов.
Напомним, в прошлом году в нормативное состояние был приведен участок автомобильной дороги к селу Черная Речка с 15 по 20 км. Он расположен со стороны федеральной трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре».
Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» недавно был сдан отрезок подъезда к селу Черная Речка, который расположен внутри сельского поселения. Подрядчик обновил 2,4 км дороги и 1,7 км тротуаров, установил ограждение, водоотвод, новую остановку общественного транспорта.
В целом по Хабаровском району в работе 8 объектов общей протяженностью более 6 км. Значительная часть участков уже завершена, поэтому муниципальное образование готовится к дорожному сезону 2027 года. Уже определены проблемные участки, проведены торги. Подрядная организация начнет работы в ближайшее время.
Всего в 2026-м при поддержке федерального центра будет обновлено свыше 140 км трасс. Это 60 объектов регионального и муниципального значения.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по просьбам жителей отремонтируют подъезд к поселку Гатка. Благодаря нацпроекту дорога станет безопаснее и комфортнее.