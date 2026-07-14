Проект обновления стадиона «Локомотив» в Бикине отправили на Всероссийский конкурс

Стадион «Локомотив» планируют обновить в Бикинском округе. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», проект по его модернизации разработали и направили для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
— Конкурсной комиссии предстоит выбрать 54 победителя. Размер федерального гранта составит от 50 до 300 млн рублей. Если наш проект победит, благоустройство стадиона начнется уже в 2027 году, — отметила глава Бикинского округа Олеся Положенцева.
Проектом предусмотрено обновить имеющиеся футбольное поле, беговую дорожку и хоккейную коробку. Также грант позволил бы построить теннисный корт, установить столы для настольного тенниса, обновить уличные тренажеры, создать прогулочные зоны и зоны отдыха. Помимо этого, планируется благоустроить баскетбольную площадку и присоединить ее к территории стадиона.
Напомним, в конкурсе, направленном на создание комфортной городской среды, участвуют и другие населенные пункты Хабаровского края. Например, в Чегдомыне разработали третий этап проекта «Золото Умальты» — в случае победы проекта выделенные средства направят на реконструкцию пешеходной зоны, строительство здания молодежного коворкинга. А Комсомольск-на-Амуре представил на конкурс проект благоустройства парка «Судостроитель».