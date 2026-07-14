Проект обновления стадиона «Локомотив» в Бикине отправили на Всероссийский конкурс

Напомним, в конкурсе, направленном на создание комфортной городской среды, участвуют и другие населенные пункты Хабаровского края. Например, в Чегдомыне разработали третий этап проекта «Золото Умальты» — в случае победы проекта выделенные средства направят на реконструкцию пешеходной зоны, строительство здания молодежного коворкинга. А Комсомольск-на-Амуре представил на конкурс проект благоустройства парка «Судостроитель».