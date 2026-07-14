Блоки, кирпич или дерево: в Сбере выяснили, из чего дончане строят дома в ипотеку

В июне доля ипотек на ИЖС в Ростовской области составила 15,3%.
По итогам июня 2026 года ипотечный рынок России показал один из лучших результатов за последние полтора года. По данным аналитиков Домклик, объём выданной ипотеки в стране достиг 345 млрд рублей — это на 49,7% больше, чем в мае, и на 76% выше показателя июня прошлого года.
В Ростовской области структура ипотечных выдач в июне заметно отличалась от среднероссийской. На покупку квартир в новостройках пришлось 67,2% всех выдач, что на 5,5 п.п. больше, чем месяцем ранее и почти на 10 процентных пунктов выше общероссийского уровня (57,6%).
При этом Донской регион также демонстрирует высокий интерес к индивидуальному жилищному строительству. Доля ипотек на ИЖС в июне составила 15,3%, увеличившись на 2 п.п. по сравнению с маем. Для жителей Ростовской области строительство собственного дома актуальнее, чем для среднего россиянина: здесь доля ИЖС растет не только с каждым месяцем, но и превышает среднероссийскую долю (13%).
Ещё 7,2% ипотечных выдач на Дону пришлось на покупку готовых загородных домов, а доля вторичного жилья составила 8,7%.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:
«В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Во многом это благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка, а также развитию механизма эскроу-счетов для ИЖС, что защищает средства застройщиков и повышает доверие к подрядчикам. Для Ростовской области, где третья часть жителей — а это 1,3 млн человек — живет в сельской местности, строительство частных домов наиболее актуально. Особенно заметным оживление на рынке загородной недвижимости стало с наступлением тепла. Мы ожидаем и дальнейший уверенный рост этого сегмента вплоть до осени».
Также аналитики Домклик выяснили, какие дома предпочитают возводить и покупать россияне с ипотекой, изучив сделки за последние три года.
Исследование показывает, что рынок загородной недвижимости больше не делится строго на «кирпич или дерево». Сегодня можно говорить о трех ключевых технологиях, распределенных почти поровну:
Деревянные дома (брус, каркас, бревно) — 33,4% сделок;
Кирпичные дома — 32,5%;
Блочные дома (газо- и пеноблоки) — 31,1%.
Однако структура меняется в зависимости от того, покупает клиент готовый дом или берет кредит на строительство.
В сегменте ИЖС уверенно лидирует «блок». На блочные дома приходится 36,1% выдач. Это технологичный и быстровозводимый материал, который выбирают те, кто строит дом для себя с нуля.
На рынке готовых домов по-прежнему в тренде дерево (38,3%) и кирпич (33%). Кирпичные дома остаются символом стабильности, удерживая свою нишу на уровне 30−33% на протяжении последних лет.
Любопытно, что рост популярности деревянных домов в последние годы связан не столько с отказом от блоков, сколько с переориентацией спроса на рынок готового жилья, где традиционно много качественных и доступных по цене предложений из дерева.