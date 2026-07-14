Социальная эффективность — ключ к успеху: КНПЗ стал серебряным призером регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») стал серебряным призером регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2025 год. Его итоги подвели на торжественной церемонии, которая состоялась в г. Хабаровске. Придерживаясь принципов социальной ответственности, «Роснефть» традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды на предприятиях и в регионах своего присутствия. Компания предоставляет сотрудникам дополнительную социальную защиту, оказывает содействие профессиональному росту, а также способствует социально-экономическому развитию регионов. Комсомольский нефтезавод ежегодно становится лидером конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», участвуя в разных номинациях, на этот раз экспертное жюри высоко отметило заслуги предприятия в формировании здорового образа жизни среди своих сотрудников. Такие результаты стали возможными благодаря последовательной реализации комплекса мероприятий, направленных на заботу о нефтяниках и их семьях. Все сотрудники КНПЗ имеют широкий социальный пакет: получают лечение в рамках программ добровольного медицинского страхования, путёвки в российские здравницы для себя и своих детей и другое. Предприятие активно популяризирует спорт и здоровый образ жизни, организовывает массовые спортивные и физкультурные мероприятия, предоставляет возможность сотрудникам и их детям бесплатно посещать секции по многим видам спорта и компенсирует расходы на занятия в спортивных залах. Отметим, что накануне Комсомольский НПЗ был удостоен премии администрации города «Спортивная элита» за 2025 год, которая вручается за особые достижения в области спорта и физкультуры. Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно, начиная с 2000 года. Его целью является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа. Это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, результаты по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие достижения.