Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Краснокамска будут судить за попытку сбыта 16 килограммов наркотиков

В отделе МВД России «Краснокамский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В отделе МВД России «Краснокамский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Фигурант был задержан в конце октября 2025 года сотрудниками краевого главка МВД на 1050 км автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». В ходе досмотра его автомобиля Porsche было изъято более 16 кг наркотиков. В ходе следствия установлено, что молодой человек купил их в Московской области и привез в Пермский край с целью дальнейшего сбыта.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.