Жителя Краснокамска будут судить за попытку сбыта 16 килограммов наркотиков

Фигурант был задержан в конце октября 2025 года сотрудниками краевого главка МВД на 1050 км автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». В ходе досмотра его автомобиля Porsche было изъято более 16 кг наркотиков. В ходе следствия установлено, что молодой человек купил их в Московской области и привез в Пермский край с целью дальнейшего сбыта.