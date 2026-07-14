Два удара ножом в сердце оборвали жизнь мужчины в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края и региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, трагедия произошла вечером 13 апреля 2026 года в квартире одного из домов села Маяк. Женщина и её сожитель распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула бытовая ссора.
Как считают следователи, разозлившись на мужчину, обвиняемая схватила нож и нанесла ему два удара в область сердца. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
В Следственном комитете отметили, что эта ссора не была первой. По данным следствия, между сожителями и раньше возникали конфликты, которые сопровождались драками.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На время расследования она находилась под стражей.
Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершил расследование, собрав, по версии следствия, достаточную доказательственную базу.
Прокуратура Нанайского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Нанайский районный суд для рассмотрения по существу.