Грозы ожидаются в Воронежской области 14 июля

14 июля жителей Воронежской области с 6:00 до 18:00 ожидает гроза. Информация об этом размещена на прогностической карте Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности. Синоптики предрекают облачную с прояснениями погоду.
Тем временем, в Воронеже пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +26 градусов. При этом скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.
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