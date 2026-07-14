В Ростовской области на пожарах погибли два человека

Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за 13 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по донскому региону.
По данным ведомства, пожарно‑спасательные подразделения ликвидировали девять техногенных пожаров. В ходе работ удалось спасти одного человека. Кроме того, зафиксировано 13 возгораний сухой растительности и 13 — мусора. Спасатели также участвовали в ликвидации последствий семи дорожно‑транспортных происшествий.
Для реагирования на происшествия были задействованы 308 сотрудников и 77 единиц техники.
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