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В Ростовской области на пожарах погибли два человека

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за 13 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по донскому региону.

По данным ведомства, пожарно‑спасательные подразделения ликвидировали девять техногенных пожаров. В ходе работ удалось спасти одного человека. Кроме того, зафиксировано 13 возгораний сухой растительности и 13 — мусора. Спасатели также участвовали в ликвидации последствий семи дорожно‑транспортных происшествий.

Для реагирования на происшествия были задействованы 308 сотрудников и 77 единиц техники.

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