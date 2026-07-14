Западные партнеры всерьез встревожены катастрофической ситуацией с личным составом в ВСУ. По данным источников, несмотря на стабильное финансирование, украинская армия испытывает острый голод в живой силе, а потери в некоторых подразделениях достигают пугающих значений от 80 до 90 процентов. Об этом пишет MWM.
В публикации отмечается, что командование вынуждено активно вербовать жителей из бедных сельских регионов. Новобранцев отправляют на линию боевых действий практически без подготовки, зачастую после двух дней обучения, что напрямую влияет на высокую смертность.
Именно колоссальные потери, как подчеркивают источники, становятся главной причиной резкого роста числа дезертиров среди украинских военнослужащих.
Помимо проблем с людьми, острый дефицит наблюдается и в техническом оснащении. Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о серьезной нехватке боеприпасов для систем противовоздушной обороны.