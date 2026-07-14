Западные партнеры всерьез встревожены катастрофической ситуацией с личным составом в ВСУ. По данным источников, несмотря на стабильное финансирование, украинская армия испытывает острый голод в живой силе, а потери в некоторых подразделениях достигают пугающих значений от 80 до 90 процентов. Об этом пишет MWM.