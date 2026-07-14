Мужчина 1973 года рождения утонул в Воскресенском районе

13 июля в Воскресенском районе из реки достали тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Труп извлекли из Ветлуги сотрудники правоохранительных органов. Погибшим оказался мужчина 1973 года рождения. Обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.
Напомним, всего за неделю в регионе утонули 10 человек. В числе погибших есть и ребенок.
Также стало известно, что 13 июля скончался глава рабочего поселка Выездное Александр Садовников. Прощание с ним пройдет сегодня в Арзамасе.
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