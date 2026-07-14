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Опубликовано видео предотвращения теракта на объекте ВПК в Московской области

ФСБ предотвратила попытку теракта на территории объекта ВПК.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео предотвращения теракта на объекте военно-промышленного комплекса в Московской области.

Ведомство получило информацию о доставке груза со средствами поражения под видом партии испанской керамической плитки. Внутри нее было закамуфлировано 35 FPV-дронов, которые оснащены системами управления канадского производства и устойчивы к РЭБ. Боевая часть беспилотников состояла из взрывчатого вещества иностранного производства.

Груз был размещен в заранее арендованном складском помещении. Сотрудники СБУ заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов. Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином РФ, которого противник завербовал за материальное вознаграждение.

Кроме того, украинцы привлекли двух граждан Молдовы, которые прошли специальную подготовку. Они подготовили помещение к запуску дронов и покинули территорию России.

Ранее сайт KP.RU писал, что украинские спецслужбы везли беспилотники для теракта в Россию через Словакию и Польшу при содействии европейских стран.

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