Опубликовано видео предотвращения теракта на объекте ВПК в Московской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео предотвращения теракта на объекте военно-промышленного комплекса в Московской области.
Ведомство получило информацию о доставке груза со средствами поражения под видом партии испанской керамической плитки. Внутри нее было закамуфлировано 35 FPV-дронов, которые оснащены системами управления канадского производства и устойчивы к РЭБ. Боевая часть беспилотников состояла из взрывчатого вещества иностранного производства.
Груз был размещен в заранее арендованном складском помещении. Сотрудники СБУ заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов. Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином РФ, которого противник завербовал за материальное вознаграждение.
Кроме того, украинцы привлекли двух граждан Молдовы, которые прошли специальную подготовку. Они подготовили помещение к запуску дронов и покинули территорию России.
Ранее сайт KP.RU писал, что украинские спецслужбы везли беспилотники для теракта в Россию через Словакию и Польшу при содействии европейских стран.