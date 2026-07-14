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Авиарейс Нижний Новгород — Сочи задержали почти на 18 часов

Изначально лайнер авиакомпании «Россия» планировали отправить 13 июля в 14:55.

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде сообщили о задержке рейса в Сочи. Данные отражены на электронном табло воздушной гавани.

Изначально лайнер авиакомпании «Россия» планировали отправить 13 июля в 14:55. Причиной переноса стали многократные ограничения в аэропорту Сочи — за сутки их вводили четыре раза, из‑за чего авиаузел временно прекратил приём и отправку воздушных судов.

Теперь самолёт (рейс FV‑6644) должен подняться в воздух 14 июля в 8:30.

Ранее часть пассажиров из нижегородского аэропорта отправили в Москву автобусами.