Авиарейс Нижний Новгород — Сочи задержали почти на 18 часов

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде сообщили о задержке рейса в Сочи. Данные отражены на электронном табло воздушной гавани.
Изначально лайнер авиакомпании «Россия» планировали отправить 13 июля в 14:55. Причиной переноса стали многократные ограничения в аэропорту Сочи — за сутки их вводили четыре раза, из‑за чего авиаузел временно прекратил приём и отправку воздушных судов.
Теперь самолёт (рейс FV‑6644) должен подняться в воздух 14 июля в 8:30.
Ранее часть пассажиров из нижегородского аэропорта отправили в Москву автобусами.