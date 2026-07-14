Авиарейс Нижний Новгород — Сочи задержали почти на 18 часов

Изначально лайнер авиакомпании «Россия» планировали отправить 13 июля в 14:55. Причиной переноса стали многократные ограничения в аэропорту Сочи — за сутки их вводили четыре раза, из‑за чего авиаузел временно прекратил приём и отправку воздушных судов.