Мужчину задержали с дозой наркотика и курительной трубкой в Хабаровске

На улице Глинной сотрудники патрульно-постовой службы задержали 33-летнего жителя поселка Архара. При виде полицейских мужчина выбросил на землю сверток с дозой метилэфедрона весом 0,39 г. Также в кармане мужчины полицейские нашли трубку для курения запрещенных веществ. Задержанный отказался от процедуры освидетельствования. Он рассказал, что зависим от наркотиков и купил сверток через мессенджер для личного употребления. С мужчины взяли подписку о невыезде.