В Амурске сын оформил кредит на умершего отца и потратил 40 тысяч рублей на личные нужды

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратился сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил о сомнительной операции по счёту клиента. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что кредит на имя мужчины был оформлен спустя несколько дней после его смерти. Заём выдали через мобильное приложение. Полицейские пришли к выводу, что к махинации причастен кто-то из близких умершего, имевших доступ к его телефону.