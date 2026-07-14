В Амурске сын оформил кредит на умершего отца и потратил 40 тысяч рублей на личные нужды

В Амурске Хабаровского края полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который оформил кредит на своего покойного отца. Подозреваемый не собирался погашать задолженность. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратился сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил о сомнительной операции по счёту клиента. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что кредит на имя мужчины был оформлен спустя несколько дней после его смерти. Заём выдали через мобильное приложение. Полицейские пришли к выводу, что к махинации причастен кто-то из близких умершего, имевших доступ к его телефону.
Установив круг общения усопшего, оперативники быстро нашли и задержали ранее судимого за имущественное преступление сына покойного. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался телефоном отца и паролем от банковского приложения, дистанционно выпустил цифровую кредитную карту с лимитом 40 тысяч рублей, сразу обналичил всю сумму и потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ. Фигуранту грозит до двух лет ограничения свободы, избрана подписка о невыезде.
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