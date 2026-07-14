В Камышине отменили мотофест из-за проблем с топливом

— Друзья, с тяжёлым сердцем сообщаем: мотофестиваль «Пекло 2026» в этом году не состоится по указанным причинам. В текущих условиях организовать масштабное мероприятие просто невозможно. Мы понимаем, как вы ждали этого дня, сколько сил и эмоций вкладывали в подготовку, — и искренне сожалеем, что не сможем подарить вам этот праздник. Мы не прощаемся — мы берём паузу. «Пекло» обязательно вернётся в следующем году, когда ситуация стабилизируется, и тогда мы устроим такой фестиваль, который запомнится на годы вперёд! — говорится в обращении организаторов.