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В Камышине отменили мотофест из-за проблем с топливом

Стало известно об отмене мотофестиваля в Камышине Волгоградской области, который.

Стало известно об отмене мотофестиваля в Камышине Волгоградской области, который должен был пройти 17 и 18 июля на пляже Гремячий. Как сообщили организаторы мероприятия «Пекло 2026», причиной стали серьезные сложности с поставками и стоимостью топлива.

— Друзья, с тяжёлым сердцем сообщаем: мотофестиваль «Пекло 2026» в этом году не состоится по указанным причинам. В текущих условиях организовать масштабное мероприятие просто невозможно. Мы понимаем, как вы ждали этого дня, сколько сил и эмоций вкладывали в подготовку, — и искренне сожалеем, что не сможем подарить вам этот праздник. Мы не прощаемся — мы берём паузу. «Пекло» обязательно вернётся в следующем году, когда ситуация стабилизируется, и тогда мы устроим такой фестиваль, который запомнится на годы вперёд! — говорится в обращении организаторов.

К слову, мотофестиваль должен был пройти в Камышине уже в третий раз. По традиции он собирал большое количество зрителей и поклонников этого вида спорта.

Новость об отмене мотофеста расстроила тех, кто собирался посетить это мероприятие. Пользователи выражают сожаление в соцсетях. В программе для зрителей были запланированы фудкорты, розыгрыш мотоцикла, конкурсы, фотосессии и выступления музыкальных групп.