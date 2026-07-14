На Дону проверили качество дорог на 51 объекте

В Ростовской области проверили качество дорожных работ, выполняемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты осмотрели 51 региональный и местный объект, который приводят в нормативное состояние, — информация опубликована на сайте правительства региона.
В ходе выездных проверок эксперты оценивали сразу несколько параметров: схемы организации дорожного движения, световозвращающие свойства разметки, а также качество уложенного асфальтобетона. На шести объектах отобрали образцы покрытия и провели совместные испытания — все пробы соответствовали нормативам.
При этом в ходе контроля выявили ряд недочётов: в основном они касались схем организации движения и нанесения временной разметки.
В текущем году в Ростовской области планируют привести в нормативное состояние 134 объекта — общая протяжённость обновляемых дорог регионального значения составит 370 километров.