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На Дону проверили качество дорог на 51 объекте

Об этом на сайте донского правительства.

В Ростовской области проверили качество дорожных работ, выполняемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты осмотрели 51 региональный и местный объект, который приводят в нормативное состояние, — информация опубликована на сайте правительства региона.

В ходе выездных проверок эксперты оценивали сразу несколько параметров: схемы организации дорожного движения, световозвращающие свойства разметки, а также качество уложенного асфальтобетона. На шести объектах отобрали образцы покрытия и провели совместные испытания — все пробы соответствовали нормативам.

При этом в ходе контроля выявили ряд недочётов: в основном они касались схем организации движения и нанесения временной разметки.

В текущем году в Ростовской области планируют привести в нормативное состояние 134 объекта — общая протяжённость обновляемых дорог регионального значения составит 370 километров.