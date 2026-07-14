В Красноярском крае снимут фильм о создателе иконостасов

Красноярские авторы снимают документальный фильм «Своими руками» о мастере-краснодеревщике из Ачинска Юрии Дуженкове. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Юрий Дуженков создал более 50 резных позолоченных иконостасов для храмов Красноярского края и других территорий Сибири. Съемки проходят в мастерской героя, в храмах региона и в местах, где его работы уже стали частью церковной жизни.
«Меня всегда привлекали люди, которые не стремятся быть в центре внимания, но каждый день делают что-то по-настоящему важное. Юрий именно такой человек», — рассказал режиссер и продюсер фильма Антон Киселев.
По словам автора картины, через историю мастера он хочет рассказать не только о ремесле, но и о доверии, ответственности, преемственности и сохранении культурной памяти. Фильм покажет весь путь создания иконостаса, от необработанной древесины до установки готовой работы в храме.
Завершить проект «Своими руками» планируют в 2027 году. После этого его представят на российских кинофестивалях и образовательных показах. Премьеру хотят провести в Красноярске.