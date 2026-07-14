Под Красноярском могут создать заповедник «Дивногорский»

Площадь пространства составит 31,7 тысячи гектара. Территория находится на стыке Алтае-Саянской горной тайги и лесостепи Чулымо-Енисейской котловины. Флора будущего заповедника насчитывает 805 видов растений, восемь из них находятся в Красной книге России. Фауна же состоит из 202 видов позвоночных животных.