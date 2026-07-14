Дорожники Красноярского края выпустили в Енисей почти 8 тысяч мальков осетра

Специалисты Красноярского краевого управления дорог выпустили в Енисей 7 727 мальков сибирского осетра. Рыбная молодь должна компенсировать вред, который приносят водной фауне работы по ремонту и строительству мостов и других крупных объектов вблизи рек и озер. В данном случае выпуск мальков осетра предусмотрен в связи с реконструкцией мостов, в том числе через реку Сейба на трассе Саяны в Курагинском округе, работы на котором ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мероприятия по восстановлению фауны всегда предусмотрены в рамках капиталоемких работ вблизи водоемов, так как последние влияют на количество особей рыб. Вид и количество рыбной молоди обязательно согласовываются с управлением Федерального агентства по рыболовству, — поясняет руководитель КрУДор Андрей Журавлев. В Енисей молодь осетра выускали в непосредственной близости от места разведения — в деревне Пристань Большемуртинско-Сухобузимского округа. Напомним, госконтракт на реконструкцию двух деревянных мостов через реки Сейба и Малая Сейба заключены летом 2025 года. Переправы фактически должны построить заново к концу 2026-го.