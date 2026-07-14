IrkutskMedia, 14 июля. Турниры по панна-болу проходят во всех округах Иркутска. Их организовали общественная организация «Союз отцов», МКУ «Городской спортивно-методический центр», МКУ «ГОРОД» при активной поддержке депутатов думы города, в том числе Оксаны Жучковой, Благотворительного фонда Семьи Девочкиных и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
Панна — разновидность уличного футбола, в которой принимают участие два игрока, а главная цель не только забить как можно больше голов, но и прокатить мяч между ног соперника. Уже прошли отборочные этапы турнира в Правобережном и Ленинском округах Иркутска.
«Каждая команда ребят выкладывается на все сто, чтобы доказать, что они — лучшие, — отметила депутат Оксана Жучкова. — В нашем округе № 31 отборочный турнир команд Свердловского района пройдет 23 июля в 19.00 на корте Жуковского, 21. Приглашаем принять участие!».
Городской финал турнира по панна-болу запланирован на 8 августа. Он состоится на острове Юность.