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Гонгадзе во второй раз покинул воронежский «Факел»

Футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: Комсомольская правда

Георгий Гонгадзе покинул воронежский «Факел». Футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

— Жора, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в результаты команды, — так отреагировала на уход нападающего пресс-служба «огнеопасных».

Напомним, что Георгий во второй раз покинул «Факел». Летом 2023 года он ушел из воронежского клуба в столичное «Торпедо», а сейчас он пока находится в статусе свободного агента. За «огнеопасных» Гонгадзе сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал три результативных передачи.

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