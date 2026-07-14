Гонгадзе во второй раз покинул воронежский «Факел»

Напомним, что Георгий во второй раз покинул «Факел». Летом 2023 года он ушел из воронежского клуба в столичное «Торпедо», а сейчас он пока находится в статусе свободного агента. За «огнеопасных» Гонгадзе сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал три результативных передачи.