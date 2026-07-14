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Guardian: США вернули более 80 млрд долларов пострадавшим от пошлин Трампа

Суд обязал США вернуть компаниям-импортерам 81 млрд долларов в качестве возврата пошлин Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Правительство США выплатило более 80 млрд долларов в качестве возврата пошлин, взимавшихся по тарифам Дональда Трампа, после того как Верховный суд признал их незаконными. Основная часть выплат пришлась на май-июнь, сообщает Guardian.

В феврале Верховный суд обязал власти вернуть деньги компаниям-импортерам. За девять месяцев финансового года выплаты достигли 81 млрд долларов — годом ранее они составляли 5 млрд.

При этом дефицит бюджета за этот период вырос до 1,367 трлн долларов (+2%), расходы на выплату процентов по долгу превысили 1 трлн (+14%), военные расходы выросли на 5% на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Временный глобальный тариф в 10% истекает 24 июля. Однако Белый дом уже готовит новые пошлины, ссылаясь на необходимость борьбы с принудительным трудом и избыточными производственными мощностями.

Недавно Трамп пригрозил странам Европы введением очередных пошлин на их поставки в США. Вашингтон рассматривает такие меры как ответ на планы ЕС ввести налог на цифровые услуги, который затронет американские технологические компании.

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