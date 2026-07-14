Guardian: США вернули более 80 млрд долларов пострадавшим от пошлин Трампа

При этом дефицит бюджета за этот период вырос до 1,367 трлн долларов (+2%), расходы на выплату процентов по долгу превысили 1 трлн (+14%), военные расходы выросли на 5% на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Временный глобальный тариф в 10% истекает 24 июля. Однако Белый дом уже готовит новые пошлины, ссылаясь на необходимость борьбы с принудительным трудом и избыточными производственными мощностями.