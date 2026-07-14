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В Волжском временно закрыли перинатальный центр

Пациенток временно принимабть во втором перинатальном центре в Волгограде.

Первый перинатальный центр Волгоградской области закрыли на дезинфекцию в городе Волжском. Пациенток временно принимабть во втором перинатальном центре в Волгограде, сообщают в медучреждении.

Врачи и акушерки работают в усиленном режиме, но не справляются с увеличенной нагрузкой — будущим мамам придется провести время в ожидании.

«Пожалуйста, не переживайте. Мы позаботимся о каждой из вас. Каждая пациентка получит необходимое внимание, помощь и бережный осмотр», — обращаются к беременным медики и просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Поступающих в родах или по экстренным показаниям принимают вне очереди.

О дате открытия перинатального центра № 1 не сообщается.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что 117 новых волгоградцев появились на свет благодаря ЭКО в 2026 году.