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В Зернограде увеличили количчество техники для тушения полигона

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о ходе работ.

В Зернограде продолжается ликвидация возгорания на полигоне твёрдых коммунальных отходов. О ходе работ рассказала министр жилищно‑коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

По итогам выезда заместителя министра Дмитрия Берекчиева приняты дополнительные меры для ускорения тушения. Сейчас на объекте задействована техника: бульдозер, экскаватор, два самосвала и поливальная машина. Для наращивания темпов работ решено привлечь дополнительную технику — погрузчик и ещё один самосвал для подвоза грунта. Кроме того, организована закупка инертного материала, который используют для пересыпки очагов возгорания.

На время проведения работ приём ТКО на полигоне приостановлен. Задача — полностью ликвидировать возгорание до конца вторника. Ситуация остаётся на постоянном контроле профильных ведомств.