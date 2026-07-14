В Зернограде увеличили количчество техники для тушения полигона

По итогам выезда заместителя министра Дмитрия Берекчиева приняты дополнительные меры для ускорения тушения. Сейчас на объекте задействована техника: бульдозер, экскаватор, два самосвала и поливальная машина. Для наращивания темпов работ решено привлечь дополнительную технику — погрузчик и ещё один самосвал для подвоза грунта. Кроме того, организована закупка инертного материала, который используют для пересыпки очагов возгорания.