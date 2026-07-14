В Музее янтаря объяснили, зачем на башню Дона загнали бобкэт

В понедельник, 13 июля, калининградцы могли наблюдать, как строительная техника работает на крыше одного из помещений башни Дона, в стенах которой находится Музей янтаря. Директор музея Константин Петунин пояснил «Новому Калининграду», что бобкэт используют для расчистки стрелкового хода башни. Он заметил, что работы начались в понедельник, и что строителям необходимо изъять грунт для лучшей сохранности здания.
«Во-первых, мы возвращаем первоначальный, исторический облик башне и укреплениям. А во-вторых, извлечение грунта будет способствовать сохранности здания, — заявил Петунин. — Эти кубометры земли, которые ссыпали в послевоенный период, мешали оттоку воды. Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, с внешней стороны намокали оборонительная стена, стены кордегардии и порохового склада. То есть мы одновременно исключаем негативное воздействие воды на стены и открываем новые пространства».
В музее напомнили, что в прошлом году был завершен ремонт кровли порохового склада, которая треснула во время землетрясения в 2004 году. Благодаря восстановлению и усилению крыша над экспозицией «Интра мурос» не будет протекать.
Официальный срок работ по выемке грунта (на них была выделена субсидия регионального минкульттуризма), как уточнили в музее, до 15 сентября, однако подрядчик планирует закончить раньше.