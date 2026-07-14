В Музее янтаря объяснили, зачем на башню Дона загнали бобкэт

«Во-первых, мы возвращаем первоначальный, исторический облик башне и укреплениям. А во-вторых, извлечение грунта будет способствовать сохранности здания, — заявил Петунин. — Эти кубометры земли, которые ссыпали в послевоенный период, мешали оттоку воды. Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, с внешней стороны намокали оборонительная стена, стены кордегардии и порохового склада. То есть мы одновременно исключаем негативное воздействие воды на стены и открываем новые пространства».