В Шушенском на «МИРе Сибири» выступил дуэт Морган Джи и Gurude

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На международном фестивале «МИР Сибири», который прошел в Шушенском, состоялось одно из самых ярких музыкальных событий — выступление дуэта французской певицы Морган Джи и музыканта из Хакасии Руслана Ивашкина, известного как Gurude.
Дуэт получился поистине уникальным: Морган Джи, чья музыка впитала в себя африканские и креольские ритмы с элементами рока, и Gurude, сочетающий горловое пение с современной электроникой. Зрители стали свидетелями того, как два казалось бы разных народа соединились в одно целое.
Отвечая на вопрос о том, как родился этот союз, Руслан Ивашкин признался, что долго искал «энергию инь», которая была бы подобна торнадо, и нашел ее в лице Морган: «У нас с Морган очень похожий внутренний мир. Мне с ней работать было настолько приятно, потому что у нее настолько глубокие мысли. Я люблю таких людей, которые не только за форму, но и за содержание. Я счастлив, что “МИР Сибири” нас объединил».
Руслан также вспомнил свой путь к большой сцене: «Когда мне было четыре года, я мечтал о большой сцене. Ходил, держал варежку и представлял, что я на сцене, напевал мелодии. Нужно просто верить и идти, несмотря ни на что. Если ты понимаешь, что ты счастлив от того, что делаешь, и счастливы люди — значит, это правильный путь. А когда встречаются две силы — это ещё мощнее».
Сама Морган Джи, считает, что музыка объединяет людей. Певица также подтвердила своë обещание: год назад она сказала, что если приедет на «МИР Сибири», то обязательно сделает татуировку в честь этого события. И вот, в этом году, она сообщила, что в ближайшее время отправится в Абакан, чтобы воплотить задуманное.
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