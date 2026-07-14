В Шушенском на «МИРе Сибири» выступил дуэт Морган Джи и Gurude

Отвечая на вопрос о том, как родился этот союз, Руслан Ивашкин признался, что долго искал «энергию инь», которая была бы подобна торнадо, и нашел ее в лице Морган: «У нас с Морган очень похожий внутренний мир. Мне с ней работать было настолько приятно, потому что у нее настолько глубокие мысли. Я люблю таких людей, которые не только за форму, но и за содержание. Я счастлив, что “МИР Сибири” нас объединил».