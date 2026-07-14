Из Челябинска запустят прямые рейсы в Сухум

Из Челябинска запустят прямые рейсы в столицу Республики Абхазия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С 17 июля полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на воздушных судах Boeing 737.
Прибытие воздушного судна в Челябинск (Баландино) запланировано на 03:50, вылет в Сухум — в 05:10 (время местное). Продолжительность полета составит около 3,5 часа.
Запуск нового международного маршрута позволит повысить транспортную доступность региона и расширит возможности для туристических поездок.
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