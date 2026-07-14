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Новый рейтинг ДУКов может появиться в Нижегородской области

Госжилинспекция пересматривает подходы к формированию рейтинга.

Источник: Время

Госжилинспекция пересматривает подходы к формированию рейтингов ДУКов в Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Госжилинспекции региона.

Напомним, что рейтинг домоуправляющих компаний в Нижегородской области составляли по итогам 2023-го и 2024 годов. Тогда составлением рейтинга занималась Госжилинспекция совместно с Центром управления регионом.

«По итогам 2025 года данный рейтинг не формировался. Подходы к формированию рейтинга пересматриваются», — уточнили в ГЖИ.

Ранее сообщалось, что эксперт по ЖКХ Бондарь предложил создать в России публичный рейтинг управляющих компаний.