Новый рейтинг ДУКов может появиться в Нижегородской области

Госжилинспекция пересматривает подходы к формированию рейтингов ДУКов в Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Госжилинспекции региона.
Напомним, что рейтинг домоуправляющих компаний в Нижегородской области составляли по итогам 2023-го и 2024 годов. Тогда составлением рейтинга занималась Госжилинспекция совместно с Центром управления регионом.
«По итогам 2025 года данный рейтинг не формировался. Подходы к формированию рейтинга пересматриваются», — уточнили в ГЖИ.
Ранее сообщалось, что эксперт по ЖКХ Бондарь предложил создать в России публичный рейтинг управляющих компаний.