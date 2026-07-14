Мэрия Хабаровска устроит день поиска хозяев для бездомных животных

В Хабаровске 15 июля пройдёт акция по поиску новых владельцев для бездомных животных. Её организует администрация города на территории муниципального приюта «Добрый пёс». Об этом сообщает мэрия Хабаровска.
Акция будет проходить с 11:00 до 16:00 по адресу: Берёзовское шоссе, 10. Все желающие смогут познакомиться с питомцами, выбрать собаку или кошку и забрать животное домой, заключив договор о передаче.
Одновременно новым владельцам бесплатно зарегистрируют питомца. Все животные, содержащиеся в приюте, уже чипированы, поэтому ветеринарным специалистам останется считать информацию с микрочипа и внести данные в федеральную государственную информационную систему «ВетИС», компонент «Хорриот».
Для оформления регистрации понадобится заполнить заявление установленного образца и предъявить документ, удостоверяющий личность. В систему внесут сведения о животном, включая кличку, породу, окрас, дату рождения, информацию о вакцинации против бешенства и адрес содержания, а также данные нового владельца.
После завершения процедуры хозяину направят электронное уведомление о регистрации питомца. Оно поступит на указанный адрес электронной почты в течение трёх рабочих дней.