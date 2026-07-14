Аномальные дожди ожидаются из-за тайфуна «Бави» на Дальнем Востоке

На этой неделе на Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин обрушатся сильные дожди под влиянием остатков супертайфуна «Бави». Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть 120−140 мм осадков. Зона интенсивных дождей затронет и юг Хабаровского края, а также восточную часть региона — от Хабаровска до Охотска. По словам синоптика, осадки ожидаются начиная с вечера 14 июля и 15−16 июля. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется следить за прогнозами погоды и сообщениями экстренных служб. В ночь на 12 июля тайфун «Бави» пришел на восточное побережье Китая. В прибрежных провинциях стихия сносила крыши, валила деревья, вызвала наводнения и оползни. Из-за угрозы затоплений власти эвакуировали из провинций Чжэцзян, Фуцзянь и других районов около 2,7 млн человек. В Шанхае и Ханчжоу отменили более 1,2 тыс. авиарейсов, приостановили движение поездов, а в ряде городов приостановили работу предприятий и школ. По оценкам синоптиков, «Бави» стал сильнейшим тайфуном на территории страны с 1949 года. Источник: РИА «Новости».