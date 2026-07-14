ФСБ назвала исполнителя сорванного теракта на предприятие ВПК в Подмосковье

Кроме того, ФСБ России раскрыла схему, по которой СБУ вовлекала несовершеннолетних (13−16 лет) в диверсии. Они активировали незаконно приобретенные SIM-карты для управления дронами, атакующими промышленные объекты, включая предприятия в Подмосковье.