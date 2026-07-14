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ФСБ назвала исполнителя сорванного теракта на предприятие ВПК в Подмосковье

ФСБ: исполнителем сорванной атаки на объект ВПК оказался экс-заключенный.

Источник: Комсомольская правда

Исполнителем сорванной атаки Киева на стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье выступал гражданин РФ. Ранее мужчина входил в этническую организованную преступную группу (ОПГ) и отбыл длительный тюремный срок за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Как передает ведомство, Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла бывшего заключенного к совершению преступления через свои контакты в запрещенной в России террористической организации.

Замысел СБУ предполагал нанесение удара с помощью 35 боевых FPV-дронов, оснащенных иностранной взрывчаткой и устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы. Разведданные о доставке беспилотников в Московскую область были получены ФСБ заблаговременно, что позволило сорвать атаку на оборонный объект.

Кроме того, ФСБ России раскрыла схему, по которой СБУ вовлекала несовершеннолетних (13−16 лет) в диверсии. Они активировали незаконно приобретенные SIM-карты для управления дронами, атакующими промышленные объекты, включая предприятия в Подмосковье.

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