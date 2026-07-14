Рынок бытовой техники выступил против расширенного толкования ИИ-технологий

По оценке РАТЭК, под новое регулирование могут формально попасть практически любые пользовательские устройства со встроенными алгоритмами ИИ — от смартфонов и телевизоров до систем «умного дома». Продажа и обслуживание такой техники могут быть истолкованы как «реализация и оборот технологий ИИ». Кроме того, ограничения затронут не только иностранных вендоров, но и российских дистрибуторов с долей иностранного капитала от 5% — они будут обязаны согласовывать с правительственной комиссией любые корпоративные сделки. По мнению ассоциации, это парализует инвестиционную деятельность и может привести к дефициту и остановке импорта электроники.