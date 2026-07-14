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Синоптик рассказал об ожидаемом количестве осадков в июле в Москве

Голубев: в Москве в июле ожидается количество осадков чуть выше нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Количество осадков в июле в Москве ожидается около 85−90 миллиметров, что чуть выше климатической нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Предварительно, по итогам июля ожидается суммарное количество осадков в Москве чуть выше климатической нормы — порядка 85−90 миллиметров. При этом средняя температура месяца ожидается около нормы», — рассказал синоптик.

Голубев подчеркнул, что значительная часть осадков может выпасть в отдельные короткие периоды — например, за два дня местами может выпасть 60−70 процентов месячной нормы.