Синоптик рассказал об ожидаемом количестве осадков в июле в Москве

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Количество осадков в июле в Москве ожидается около 85−90 миллиметров, что чуть выше климатической нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Предварительно, по итогам июля ожидается суммарное количество осадков в Москве чуть выше климатической нормы — порядка 85−90 миллиметров. При этом средняя температура месяца ожидается около нормы», — рассказал синоптик.
Голубев подчеркнул, что значительная часть осадков может выпасть в отдельные короткие периоды — например, за два дня местами может выпасть 60−70 процентов месячной нормы.