Для москвичей опубликовали викторину, посвященную театральному фестивалю

Кроме того, «активные граждане» попробуют угадать, как называется вид представления, в котором актеры воспроизводят прямую речь реальных людей, и выяснят, какое наименование носит круглая сцена, где выступал хор в театрах Древней Греции. Каждый правильный ответ принесет участникам баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.