Для москвичей опубликовали викторину, посвященную театральному фестивалю

Викторина, посвященная фестивалю «Театральный бульвар», появилась на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. В ходе викторины они узнают, на какой площадке фестиваля можно увидеть дипломные спектакли студентов и премьеры независимых театров, где насладиться атмосферой уличного театра и ярмарочного пространства с необычными деревянными домиками на колесах.
Кроме того, «активные граждане» попробуют угадать, как называется вид представления, в котором актеры воспроизводят прямую речь реальных людей, и выяснят, какое наименование носит круглая сцена, где выступал хор в театрах Древней Греции. Каждый правильный ответ принесет участникам баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.