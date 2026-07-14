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Для москвичей опубликовали викторину, посвященную театральному фестивалю

Проверить свои знания можно на сайте проекта «Активный гражданин».

Викторина, посвященная фестивалю «Театральный бульвар», появилась на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. В ходе викторины они узнают, на какой площадке фестиваля можно увидеть дипломные спектакли студентов и премьеры независимых театров, где насладиться атмосферой уличного театра и ярмарочного пространства с необычными деревянными домиками на колесах.

Кроме того, «активные граждане» попробуют угадать, как называется вид представления, в котором актеры воспроизводят прямую речь реальных людей, и выяснят, какое наименование носит круглая сцена, где выступал хор в театрах Древней Греции. Каждый правильный ответ принесет участникам баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.