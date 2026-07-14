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Отец пропавшей во время паводка художницы в Прикамье рассказал подробности

Село Кын затопило второй раз за месяц.

Подробности пропажи художницы Олеси Косаревой во время паводка в селе Пермского края сайту perm.aif.ru рассказал её отец.

Виктор Косарев узнал о произошедшем через третьи лица: сам он в это время находился в Лысьве.

«Мне передали через третьи руки, что Олеся пропала. К поискам подключились все деревенские, сейчас ещё казаки предложили помощь. МЧС говорят, что тоже ищут, но там никого из МЧС нет», — рассказал отец девушки сайту perm.aif.ru.

Олеся находилась в доме вместе с мамой. Женщину тоже начало сносить, но она успела схватиться за бревно. Виктор сообщил, что его супруга отделалась синяками и ссадинами.

«Мама была рядом с ней, но она выплыла, а Олесю унесло потоком. Это горная речка, то, что произошло, похоже на ситуацию в Дагестане. Волны были с половину человеческого роста. Где была глубина реки полтора метра, сейчас просто сравнялось всё», — объяснил глава семейства.

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