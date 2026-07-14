Отец пропавшей во время паводка художницы в Прикамье рассказал подробности

«Мама была рядом с ней, но она выплыла, а Олесю унесло потоком. Это горная речка, то, что произошло, похоже на ситуацию в Дагестане. Волны были с половину человеческого роста. Где была глубина реки полтора метра, сейчас просто сравнялось всё», — объяснил глава семейства.