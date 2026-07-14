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Более 4000 семей в Нижегородской области получают выплаты из маткапитала

Размер ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет в регионе составляет 17 269 рублей.

Более 4 тысяч семей в Нижегородской области получают ежемесячные выплаты на детей из средств материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Нижегородской области.

Оформить выплату можно на всех детей в возрасте до трех лет вне зависимости от очередности рождения. Размер поддержки составляет один прожиточный минимум на ребенка — 17 269 рублей. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ. Выплата назначается на 12 месяцев с возможностью последующего продления, а при обращении в течение шести месяцев после рождения ребенка средства начисляются с месяца его рождения.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч семей улучшили жилье по маткапиталу в Нижегородской области.