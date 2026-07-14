Более 4000 семей в Нижегородской области получают выплаты из маткапитала

Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ. Выплата назначается на 12 месяцев с возможностью последующего продления, а при обращении в течение шести месяцев после рождения ребенка средства начисляются с месяца его рождения.