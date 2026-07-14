Суд отказал в продлении контракта на строительство в Арзамасе новой трассы

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО СК «Орион плюс» в продлении контракта на строительство трассы от Выездного до станции Арзамас‑1, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Контракт на 2,6 млрд рублей заключили в октябре 2022 года, срок сдачи сначала установили на январь 2025 года, затем продлили до марта 2026‑го — но и его не выдержали.
Подрядчик указал на неучтённые в проекте коммуникации (газо‑ и водопроводы, сети РЖД), долгие согласования компенсаций, дополнительные работы по выторфовке и усилению насыпи, а также задержку с разрешением на строительство. С 2023 года компания сообщала заказчику о сложностях и приостанавливала работы.
К маю 2025 года неотработанный аванс составил 526,9 млн рублей при выплаченных 2 млрд. Объём выполненных работ — 1,6 млрд из 2,8 млрд рублей.
«Орион плюс» настаивал, что без учёта дополнительных работ и одобрения экспертизы погасить аванс невозможно, поэтому просил продлить контракт. Суд признал трудности подрядчика, но счёл их недостаточными для изменения условий договора.
Сейчас строительство идёт «за рамками» контракта; завершить его планируют зимой. Глава Арзамаса Александр Щелоков связал задержку с поиском новых технических решений и корректировкой проекта. Ранее подрядчика уже оштрафовали на 4,9 млн рублей за срыв сроков.
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