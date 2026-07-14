Суд отказал в продлении контракта на строительство в Арзамасе новой трассы

Подрядчик указал на неучтённые в проекте коммуникации (газо‑ и водопроводы, сети РЖД), долгие согласования компенсаций, дополнительные работы по выторфовке и усилению насыпи, а также задержку с разрешением на строительство. С 2023 года компания сообщала заказчику о сложностях и приостанавливала работы.