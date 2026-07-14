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Пострадавший при ракетной атаке на Волгоград выписан из реанимации

В Волгоградской области врачи продолжают бороться за жизнь еще пятерых пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде врачи продолжают выхаживать пострадавших при ракетной атаке, которая произошла в ночь на 27 июня 2026 года. Медики сообщают об улучшении состояния пациентов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылку на данные регионального облздрава.

Одного из раненых выписали из больницы. Его самочувствие улучшилось, и он отправился домой на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший, который находился в реанимации, переведен в профильное отделение. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь и продолжают наблюдение.

Напомним, сразу после удара киевских крылатых ракет по заводу в северной части Волгограда в больницы доставили 11 человек. Двое из них находились в очень тяжелом состоянии. Сразу после трагедии на месте чрезвычайного происшествия нашли тело 52-летней женщины, которая погибла в момент удара. Она работала на предприятии. Еще одного погибшего обнаружили только на вторые сутки под завалами.