Пострадавший при ракетной атаке на Волгоград выписан из реанимации

Напомним, сразу после удара киевских крылатых ракет по заводу в северной части Волгограда в больницы доставили 11 человек. Двое из них находились в очень тяжелом состоянии. Сразу после трагедии на месте чрезвычайного происшествия нашли тело 52-летней женщины, которая погибла в момент удара. Она работала на предприятии. Еще одного погибшего обнаружили только на вторые сутки под завалами.