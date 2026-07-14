Мужчина не дышал почти два часа и научился читать мысли

Всё началось с того, что Толман и его друг приняли запрещённую добавку для бодибилдинга. Обоим резко стало плохо. В ресторане мужчина рухнул в туалете, разбил голову и перестал дышать. На место вызвали скорую, два опытных фельдшера пытались запустить сердце, но безуспешно — пациента признали мёртвым, положили в мешок и оставили в машине под присмотром молодого стажёра.