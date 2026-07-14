Мужчина не дышал почти два часа и научился читать мысли

Американский тяжелоатлет Винни Толман пережил клиническую смерть и утверждает, что видел загробный мир. Его сердце не билось 107 минут. Врачи уже упаковали тело в мешок, когда стажёр скорой помощи решился на последнюю попытку реанимации. Об этом пишет Daily Mirror.
Всё началось с того, что Толман и его друг приняли запрещённую добавку для бодибилдинга. Обоим резко стало плохо. В ресторане мужчина рухнул в туалете, разбил голову и перестал дышать. На место вызвали скорую, два опытных фельдшера пытались запустить сердце, но безуспешно — пациента признали мёртвым, положили в мешок и оставили в машине под присмотром молодого стажёра.
В этот момент, как утверждает Толман, он смог прочитать мысли стажера. Тот корил себя за то, что не настоял на дополнительной проверке. В итоге он начал делать искусственное дыхание, трижды применил дефибриллятор и вернул мужчину к жизни.
Следующие трое суток Толман провёл в коме. Как он утверждает, именно тогда ему открылся мир, залитый светом и любовью. Он встретил существо в белом, которое представилось проводником и показало иную реальность, где даже трава казалась живым другом. Американец убеждён, что это изменило его навсегда.
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