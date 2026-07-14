Заявления в Росреестр теперь можно подать через биометрию

С 1 июля у жителей региона появилась возможность подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Нововведение направлено на повышение уровня безопасности зарегистрированных прав и упрощение доступа к государственным услугам в сфере недвижимости. Ранее для дистанционной подачи заявлений через портал «Госуслуги» или сервисы Росреестра требовалась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Теперь к этому инструменту добавляется биометрическая идентификация. Доступ к сервису осуществляется через портал «Госуслуги». Использование биометрии при оформлении сделок является добровольным. Жители могут в любой момент проверить статус подключения к системе, отозвать согласие на обработку биометрических данных или полностью удалить их из ЕБС на портале «Госуслуг».