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В России сократится ассортимент дешевых смартфонов: что произошло

«Известия»: ассортимент бюджетных смартфонов в РФ может сократиться.

Источник: Комсомольская правда

Производство смартфонов ведущими мировыми брендами может сократиться, что приведёт к уменьшению ассортимента в России. Об этом предупредили участники отрасли, сообщает «Известия».

«Каждая новая модель будет оцениваться с точки зрения потенциальной прибыли, так как, кроме спада спроса, серьезно влияет рост стоимости комплектующих. В таких условиях бессмысленно распыляться, поэтому будут оптимизировать то, что не очень хорошо продается или продается хуже, нежели самые популярные модели», — о том, что в России скоро сократится ассортимент дешевых смартфонов, рассказал старший бизнес-аналитик компании Артур Махлаюк.

Он подчеркнул, что оптимизация процессов будет заметна уже к концу года. Также он подчеркнул, что поставки смартфонов в России сейчас сократились, а значит, в первую очередь с полок могут пропасть более дешевые модели, которые не пользуются большой популярностью у населения. Чаще всего покупатели выбирают флагманские экземпляры. Эксперт говорит, что снижение количество новинок в массовом сегменте вырастет до 30%.