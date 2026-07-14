В России сократится ассортимент дешевых смартфонов: что произошло

Он подчеркнул, что оптимизация процессов будет заметна уже к концу года. Также он подчеркнул, что поставки смартфонов в России сейчас сократились, а значит, в первую очередь с полок могут пропасть более дешевые модели, которые не пользуются большой популярностью у населения. Чаще всего покупатели выбирают флагманские экземпляры. Эксперт говорит, что снижение количество новинок в массовом сегменте вырастет до 30%.