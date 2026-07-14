Более 4 тысяч нижегородских семей получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала

Более 4000 семей в Нижегородской области получают ежемесячные выплаты на детей из средств материнского капитала. Об этом сообщает Отделение Соцфонда по Нижегородской области.
Оформить выплату можно на всех детей в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения. Размер выплаты в Нижегородской области составляет 17 269 рублей.
Право на получение такой выплаты имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.
Если в семье нескольких детей в возрасте до 3 лет, то выплата может быть назначена на каждого ребенка.
Для этого необходимо подать заявление о распоряжении средствами маткапитала онлайн на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. Это можно сделать сразу после рождения ребенка либо до достижения им 3-х лет.
Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев.
«Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее 6 месяцев с месяца рождения ребенка — она назначается с месяца рождения. В остальных случаях выплачивается с месяца обращения», — пояснили в Соцфонде.
Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 100−00−01.