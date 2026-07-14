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В Ростовской области прогнозируют рост турпотока до 2 млн человек

Туристический поток в Ростовскую область в 2026 году превысит 2 млн человек. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Источник: Коммерсантъ

Туристический поток в Ростовскую область в 2026 году превысит 2 млн человек. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

По итогам 2025 года регион посетили 1,9 млн туристов.

Наибольшим спросом среди путешественников пользуются Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Азовский, Аксайский, Красносулинский, Каменский, Константиновский, Неклиновский, Семикаракорский и Усть-Донецкий районы. В числе популярных локаций — парк Лога в хуторе Старая Станица, этно-хутор Старозолотовский, станица Старочеркасская, музей-заповедник Танаис и Самбекские высоты.